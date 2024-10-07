США подтвердили приверженность сдерживанию Ирана

Пентагон: США и Израиль подтвердили приверженность сдерживанию Ирана

Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант подтвердили приверженность сдерживанию Ирана. Об этом сообщает Пентагон на своем официальном сайте.

«Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность сдерживанию Ирана, поддерживаемых Ираном партнеров и прокси от использования ситуации в своих интересах или расширения конфликта», — утверждается в заявлении.

Ведомство сообщило, что Остин также подчеркнул право Израиля на самооборону и подтвердил «непоколебимую приверженность США безопасности Израиля, прекращению огня в секторе Газа и дипломатическому урегулированию» конфликта. По его словам, США «сохраняют значительный потенциал в регионе».

Ранее экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил, что Иран руководствовался отчаянием во время нанесения удара по Израилю.