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10:17, 7 октября 2024Мир

США подтвердили приверженность сдерживанию Ирана

Пентагон: США и Израиль подтвердили приверженность сдерживанию Ирана

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин и его израильский коллега Йоав Галант подтвердили приверженность сдерживанию Ирана. Об этом сообщает Пентагон на своем официальном сайте.

«Лидеры двух стран подтвердили свою приверженность сдерживанию Ирана, поддерживаемых Ираном партнеров и прокси от использования ситуации в своих интересах или расширения конфликта», — утверждается в заявлении.

Ведомство сообщило, что Остин также подчеркнул право Израиля на самооборону и подтвердил «непоколебимую приверженность США безопасности Израиля, прекращению огня в секторе Газа и дипломатическому урегулированию» конфликта. По его словам, США «сохраняют значительный потенциал в регионе».

Ранее экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США Кеннет Маккензи заявил, что Иран руководствовался отчаянием во время нанесения удара по Израилю.

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      Елизавета Мытарева
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