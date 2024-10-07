В США назвали удар Ирана по Израилю отчаянием

CBS: Иран загнан в угол, и удар по Израилю был отчаянием

Ударяя по Израилю, Иран руководствовался отчаянием, так как загнан в угол. Об этом заявил экс-глава Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) генерал в отставке Кеннет Маккензи в интервью телеканалу CBS.

«Иран — это страна, которая оказалась в углу. Удар по Израилю не был особенно успешным, а его главный союзник на Ближнем Востоке, ливанское шиитское движение "Хезболла", было практически ликвидировано. Собственные наступательные возможности Тегерана серьезно ограничены», — отметил отставной военный.

По словам Маккензи, у Израиля, наоборот, есть множество вариантов ответа Ирану. Он допустил, что Тель-Авив может нанести удар «по ядерным объектам или по нефтяной инфраструктуре».

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ Гольф Гофф заявил, что Израиль нанесет удар по крайней мере по одному ядерному объекту Ирана.