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09:45, 7 октября 2024Бывший СССР

Стало известно об оставлении ВСУ важных позиций в Цукурине

ТАСС: ВСУ оставили оборонные позиции в Цукурине

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили важные для обороны позиции в поселке Цукурино рядом с Селидово в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

Сообщается, что ВСУ оставили позиции в этом населенном пункте, имевшие особую важность для обороны не только самого Цукурино, но и Селидова. Источник агентства добавил, что непростая оперативная обстановка для украинской армии сложилась также в соседнем поселке Горняк.

Ранее в США предрекли Украине потерю Селидово. По словам подполковника Вооруженных сил США) в отставке Дэниэла Дэвиса, в ближайшем будущем город может оказаться отрезан.

До этого на Украине испугались, что армия России может повторить тактику флангового окружения как в Угледаре, но уже вокруг Селидово. Также сообщается, что помимо покровского направления, российские войска давят на кураховском и торецком — половина боестолкновений от общего количества происходит там.

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      Илья Таксюр
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