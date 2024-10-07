Трамп назвал Харрис лгуньей с низким IQ

Дональд Трамп назвал Камалу Харрис лгуньей и человеком с низким IQ

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис является лгуньей и человеком с низким показателем IQ. Об этом в интервью польскому телеканалу Republika заявил экс-президент США Дональд Трамп.

«Как вы знаете, Харрис — лгунья. Мы говорим о женщине, которая сказала, что работала в Макдоналдсе, а как мы знаем, она никогда там не работала. Она человек с очень низким IQ», — сказал политик.

Кандидат от республиканцев также обвинил Харрис в несамостоятельности. По его словам, она всегда говорит то, что «другие люди говорят ей, что она должна говорить», добавив, что Харрис практически не дает интервью.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что новый президент США, который будет избран 5 ноября, не должен «искать приключений» вдали от берегов страны и ему следует сосредоточиться на внутриполитических проблемах. Он добавил что для России не имеет значения, победит ли на выборах Трамп или Харрис.