Трамп назвал причину гибели украинцев

Трамп объяснил гибель украинцев тем, что президентом США является не он

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил гибель украинцев тем, что не он руководит страной. Его слова приводит РИА Новости.

Политик считает, что ответственность за смерть украинцев лежит на действующем американском руководстве. По его словам, если бы он был хозяином Белого дома, ситуация была бы иной. «Многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной. (...) Потому что, если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Действительно, все это понимают», — заявил Трамп.

Ранее Трамп пообещал, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским экс-президент написал в соцсетях, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.