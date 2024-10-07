Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:20, 7 октября 2024Мир

Трамп назвал причину гибели украинцев

Трамп объяснил гибель украинцев тем, что президентом США является не он

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп объяснил гибель украинцев тем, что не он руководит страной. Его слова приводит РИА Новости.

Политик считает, что ответственность за смерть украинцев лежит на действующем американском руководстве. По его словам, если бы он был хозяином Белого дома, ситуация была бы иной. «Многие люди жили бы сегодня, и Украина была бы Украиной. (...) Потому что, если бы я был президентом, этого бы никогда не произошло. Действительно, все это понимают», — заявил Трамп.

Ранее Трамп пообещал, что его победа на выборах поможет предотвратить третью мировую войну. После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским экс-президент написал в соцсетях, что Камала Харрис неспособна урегулировать конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Словакии предложил ударить дальнобойной ракетой по Брюсселю

      Трамп назвал Харрис лгуньей с низким IQ

      Трамп назвал причину гибели украинцев

      В США назвали потерю Угледара серьезным поражением ВСУ

      Минцифры предложило блокировать анонимные спам-звонки

      Бастрыкин заинтересовался педагогом из Челябинска после жалоб студенток

      Посол Израиля высказалась о продолжении контактов с Россией по Ближнему Востоку

      Премьер Грузии назвал перезагрузку отношений с США наиважнейшей задачей

      Израильские военные призвали жителей Бейрута немедленно эвакуироваться

      Белый дом прокомментировал сведения о возвращении Виктора Бута к торговле оружием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше