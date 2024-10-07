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18:16, 7 октября 2024Путешествия

Турист отправился в Таиланд и оказался с проломленным черепом в первый день отпуска

The Mirror: британец попал в аварию в Таиланде и оказался с проломленным черепом

Фото: Soe Zeya Tun / Reuters

Британский турист попал в аварию в Таиланде в первый день отпуска и оказался с проломленным черепом. Об этом сообщает The Mirror.

Уточняется, что 66-летний Найджел Мелвин Гаррад из Великобритании отправился в Бангкок, чтобы навестить друзей. Он поехал на мотоцикле отпраздновать свое прибытие и врезался в дорожный знак вечером 5 октября. Из-за сильного удара британец отлетел в сторону и получил тяжелую травму головы. По данным правоохранителей, спасти мужчину не удалось. Ведется расследование.

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«Найджел был в Таиланде всего один день. Он поехал с друзьями кататься на мотоцикле. Я примчалась сюда, как только услышала новости об аварии. Я ошарашена. Не думала, что он не вернется домой», — рассказала его тайская подруга Суреерат.

В августе на Бали британская туристка попала в аварию на мопеде, едва не лишилась ноги и была вынуждена заново учиться ходить. 28-летняя Энджел Уиллоус ехала по индонезийскому острову вместе с кузиной на одном байке. Они угодили в выбоину на дороге и упали, в результате чего металлическая стойка мопеда вонзилась в стопу британке.

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      Марк Успенский
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