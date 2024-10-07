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13:45, 7 октября 2024Бывший СССР

Украинцы раскритиковали идею заселить страну африканцами

Украинцы не одобрили идею заселить страну африканцами после окончания конфликта

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Жители и социологи Украины не считают хорошей идею заселить страну африканцами после окончания конфликта, сообщает издание «Телеграф» в Telegram-канале.

Социолог Владимир Паниотто, слова которого передает издание, считает, что на адаптацию мигрантов уйдет слишком много ресурсов, а в самой стране не самое лучшее отношение к африканцам, что мотивирует правительство страны скорее заниматься возвращением из-за границы собственного населения, чем привлекать иностранцев.

Помимо этого, издание приводит слова украинцев, комментирующих слова экспертов: «Я хочу Западную Европу, но не такую», «Получается воевали за жизненное пространство для африканцев», «А не проще ли улучшить социалку, чтобы эмигрантов не завозить?».

Кабинет Министров Украины (КМУ) сделал неутешительный прогноз относительно численности населения республики до 2051 года. В публикации представлены оценки Института демографии и социальных исследований НАН, которые свидетельствуют от том, что в 2041 году население Украины будет составлять 28,9 миллиона человек, а уже в 2051 году снизится до 25,2 миллиона.

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      Валентин Карант
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