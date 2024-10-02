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11:04, 2 октября 2024Бывший СССР

На Украине сделали неутешительный прогноз о численности населения

Кабмин Украины сделал неутешительный прогноз о численности населения

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Кабинет Министров Украины (КМУ) сделал неутешительный прогноз относительно численности населения республики до 2051 года. Данные опубликованы на сайте правительства страны.

Отмечается, что, согласно переписи населения 2001 года, численность населения республики составляла 48,5 миллиона человек, эта цифра на момент января 2022-го снизилась до 42 миллионов.

В публикации представлены оценки Института демографии и социальных исследований НАН, которые свидетельствуют от том, что в 2041 году население Украины будет составлять 28,9 миллиона человек, а уже в 2051 году снизится до 25,2 миллиона.

Одним из важнейших факторов снижения смертности населения кабмин называет прекращение боевых действий, отмечая, что даже при выполнении этого условия не гарантирует преодоления факторов, которые были распространены на Украине до 2022 года.

Ранее польский портал Interia рассказал, что за первые шесть месяцев этого года на каждые три смерти на Украине приходился один новорожденный. Самая низкая рождаемость была зафиксирована в Черниговской и Сумской областях. При этом самая высокая смертность — в Днепропетровской и Харьковской.

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      Валентин Карант
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