Уничтожение РСЗО Vampire в Харьковской области попало на видео

«Изнанка»: РСЗО Vampire уничтожена в Харьковской области ударом ВС России

Реактивная система залпового огня (РСЗО) Vampire Вооруженных сил Украины (ВСУ) уничтожена в Харьковской области ударом Вооруженных сил (ВС) России. Видео опубликовано в Telegram-канале «Изнанка».

На видео попало уничтожение РСЗО в районе населенного пункта. Большие Проходы Харьковской области. Отмечается, что установка ВСУ использовалась для обстрела Белгорода и приграничных территорий Белгородской области.

ВС России смогли поразить РСЗО, несмотря на маскировку позиции. «Отделение украинских военнослужащих, обслуживающих пусковую установку, также "испарилось"», — подчеркнули авторы канала.

Ранее Министерство обороны (МО) России показало удар по складу боеприпасов ВСУ в Сумской области. В результате попадания произошел масштабный взрыв с последующим пожаром.