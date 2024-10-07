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14:46, 7 октября 2024Экономика

В бывшей республике СССР начнут собирать китайские машины из российских деталей

«Авто Mail»: в Казахстане начнут собирать Haval Jolion из российских деталей

Фото: Haval

В Казахстане начнут собирать Haval Jolion из российских деталей. О планах наладить выпуск самой популярной в России иномарки в бывшей республике СССР со ссылкой на источник в компании сообщает «Авто Mail».

Производство кроссовера начнется в Алма-Ате на заводе «Астана Моторс Мануфактуринг». Запчасти для китайских машин будут поставляться с завода Great Wall Motor в Туле. Сперва сборка будет вестись методом крупноузловой сборки, после чего предприятие перейдет на мелкоузловую. Собранные автомобили преимущественно (60 процентов) будут поставляться в страны Центральной Азии и Россию. Также в планах предприятия выпускать технику марок Tank, Chery и Changan.

В России организован полный цикл производства автомобиля, включая штамповку, сварку и окраску кузова. Машины собирают из комплектующих отечественных поставщиков. При этом в Китае кроссовер в той спецификации, которая сохранилась в РФ, уже не производится.

Промышленная площадка в Туле начала работу в 2019 году. Здесь производятся модернизированные кроссоверы F7 и кроссоверообразное купе F7x, паркетник Dargo среднего размера, а также кроссовер M6 и малогабаритный паркетник Haval Jolion.

Haval Jolion стал самым популярным внедорожником в России по итогам августа. Он оказался на первом месте рейтинга агентства «Автостат» с результатом в 8955 реализованных экземпляров, на втором — Chery Tiggo 7 PRO Max (8004 единицы). Бронза осталась за Chery Tiggo 4 PRO (5543).

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      Вячеслав Агапов
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