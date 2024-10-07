В ЕС заявили о 500 тысячах тонн боеприпасов и химоружия на дне Балтийского моря

В ЕП сообщили о 500 тысячах тонн боеприпасов и химоружия на дне Балтийского моря

Член Европарламента (ЕП) от Польши Петр Мюллер заявил, что на дне Балтийского моря находится более 500 тысяч тонн боеприпасов и химического оружия. Об угрожающей экологической системе Евросоюза (ЕС) ситуации евродепутат сообщил в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК). «Лента.ру» ознакомилась с текстом его письма.

«На дне Балтийского моря находится более 500 000 тонн боеприпасов и химического оружия, что представляет серьезную угрозу экосистеме, здоровью людей и качеству уловов. Такая ситуация не позволяет улучшить состояние рыбных запасов», — сообщил он.

В связи с этим он задает ЕК ряд вопросов о ее отношении угрожающей экосистеме ситуации. «Какие финансовые и технологические ресурсы Комиссия намерена предоставить странам Балтии для ускорения вывоза химического оружия и боеприпасов из Балтийского моря? Рассматривает ли Комиссия возможность пересмотра своей политики в области рыболовства для оказания поддержки рыбакам, пострадавшим от ограничений на вылов, при одновременном решении проблемы боеприпасов, которая оказывает реальное влияние на качество уловов?» — спросил он.

Ранее евродепутат от Греции Сакис Арнаутоглу заявил, что фармацевтические препараты, в частности, антидепрессанты, создают риск для водной флоры и фауны и загрязняют экосистему Европы.

«Недавние научные исследования и публикации показывают, что загрязнение водных экосистем фармацевтическими веществами, в частности антидепрессантами, такими как флуоксетин, серьезно влияет на строение тела и поведение рыб. Эти антидепрессанты попадают в водные экосистемы со сточными водами. (...) Это вызывает серьезные опасения относительно воздействия на водную флору и фауну в целом и на экосистемы», — писал он в письме к ЕК.