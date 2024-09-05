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06:05, 5 сентября 2024Мир

В ЕС обеспокоились из-за влияния антидепрессантов в сточных водах на рыб

Евродепутат от Греции Арнаутоглу: антидепрессанты загрязняют экосистему Европы

Фото: Denes Erdos / AP

Член Европарламента (ЕП) от Греции Сакис Арнаутоглу заявил, что фармацевтические препараты, в частности, антидепрессанты, создают риск для водной флоры и фауны и загрязняют экосистему Европы. Об этом говорится в обращении евродепутата к Европейской комиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

«Недавние научные исследования и публикации показывают, что загрязнение водных экосистем фармацевтическими веществами, в частности антидепрессантами, такими как флуоксетин, серьезно влияет на строение тела и поведение рыб. Эти антидепрессанты попадают в водные экосистемы со сточными водами. (...) Это вызывает серьезные опасения относительно воздействия на водную флору и фауну в целом и на экосистемы», — говорится в тексте парламентского запроса члена ЕП.

В связи с этими «неутешительными» выводами Арнаутоглу обращается к Еврокомиссии с вопросом о ее намерении повлиять на сложившуюся проблема

«Какие меры будут приняты для мониторинга и ограничения присутствия фармацевтических субстанций в водных экосистемах ЕС? Существуют ли какие-либо конкретные планы или программы по совершенствованию технологий, используемых для очистки сточных вод, с целью уменьшения присутствия фармацевтических субстанций в окружающей среде? Каким образом она планирует сотрудничать с государствами-членами для применения более строгих правил, защищающих водную флору и фауну от воздействия загрязнения фармацевтическими субстанциями?» — спросил парламентарий.

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