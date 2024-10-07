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07:36, 7 октября 2024Россия

В Госдуме захотели ввести штрафы до 700 тысяч рублей за оскорбление учителей

«Известия»: в Госдуму внесут законопроект о штрафах за оскорбление учителей

Фото: Vladimir Melnikov / Global Look Press

Депутаты Государственной Думы внесут в нижнюю палату парламента законопроект, согласно которому за оскорбление учителей подразумевается административная ответственность. Штрафы за нарушение могут составить до 700 тысяч рублей сообщают «Известия».

По информации издания, инициативу подготовили зампред комитета по просвещению Яна Лантратова, депутат Александр Тереньтев и глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Законопроект предполагает штрафы за публичное оскорбление учителей. Их сумма для граждан составит от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 200 до 500 тысяч рублей. В случае, если оскорбление педагога будет размещено в сети, законопроект предлагает ввести штраф от 10 до 30 тысяч рублей для обычных граждан, от 100 до 200 тысяч рублей — для должностных лиц, от 500 до 700 тысяч рублей — для юрлиц.

Законопроект, как отмечается, уже направлен на отзыв в Верховный суд и правительство России. Минпросвещения соответствующую инициативу подержало.

«Сегодня жалоб от педагогов поступает очень много, и все они говорят о том, что закон в подавляющем большинстве случаев оказывается на стороне учеников и родителей, а учитель один на один остается со своими проблемами»,  — сказал Сергей Миронов. По его мнению, разработанная инициатива создаст механизм предупреждения унижения чести и достоинства учителей, а также повысит их статус в обществе.

Ранее президент Владимир Путин в поздравлении педагогов с Днем учителя, который отмечался в России 5 октября, указал на необходимость создания в стране условий для профессионального роста педагогов и максимально широкого применения передовых практик и методик.

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      Анастасия Шейкина
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