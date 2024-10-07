В храм не пустили россиянку с коляской и объяснили запрет словами «может помешать молитве»

В Челябинске в храм не пустили женщину с коляской

В Челябинске в храм не пустили женщину с коляской и объяснили запрет тем, что она может помешать молитве и общению прихожан с Господом. Об этом пишет ЕАН.

Как рассказал изданию муж россиянки, у дверей их встретил охранник, который заявил, что вход в собор с детской коляской запрещен «по распоряжению владыки», а затем пояснил, что якобы они могут испачкать пол.

«По их мнению, чтобы зайти, нам нужно достать ребенка из коляски, даже если он спит, и только тогда нам дадут возможность походить по мраморному полу», — заявил мужчина.

Позднее изданию прокомментировали ситуацию в челябинской митрополии. Выяснилось, что вопрос стоял якобы не в том, что прихожане могли испачкать пол, а в том, что «прогулки в нем на самокатах, велосипедах или с детскими колясками могут помешать молитве и общению прихожан с Господом». При этом в ответе подчеркнули, что прямого запрета на посещение храма с детскими колясками нет.

«Разумеется, прямого запрета на въезд в храм с детской коляской нет. Но это момент личного благочестия человека, его отношения к Спасителю и всем тем, кто в данный момент находится рядом. Поэтому при входе в храм малыша лучше взять на руки. А если кроха и проснется, то, получив Божье благословение после посещения храма, он снова сладко заснет», — объяснили в митрополии.

В 2021 году жительницу Ростова-на-Дону облили из ведра за попытку зайти в храм с коляской. Она хотела поставить свечи за упокой и помолиться, но на нее накинулись две женщины.