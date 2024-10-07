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12:12, 7 октября 2024Бывший СССР

В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и глав стран СНГ

Песков: Путин в понедельник проведет неформальное общение с главами стран СНГ

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в понедельник проведет неформальное общение с главами стран Содружества независимых государств (СНГ). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Как сообщил Песков, Путин проведет неформальное общение перед встречей Совета глав государств-участников СНГ 8 октября. Он также добавил, что помощник президента России Юрий Ушаков проведет специальный брифинг по вопросам предстоящего мероприятия.

«Вечером у президента будет неформальное общение с главами государств и правительств стран СНГ», — рассказал пресс-секретарь президента.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Москву с рабочим визитом. Белорусский лидер вылетел в Россию для участия в заседании Совета глав государств СНГ.

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      Алевтина Запольская
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