В Кремле высказались о планах по Украине «по немецкому сценарию»

В Кремле считают, что основы для разделения Украины по «немецкому сценарию» нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
Ранее в СМИ появились сообщения о так называемом «немецком сценарии» разделения Украины на западную и российскую зоны влияния.
Официальный представитель Кремля высказался по вопросу о «мирных планах» по ситуации на Украине, заявив, что ни один из озвученных сценариев не имеет реалистичной основы.
«Много сейчас идет публикаций на этот счет, много схоластики разной, рассуждений и так далее. Но пока ни под одним из этих рассуждений нет какой-то реалистичной основы», — обозначил Песков.
В начале июля президент Украины Владимир Зеленский, комментируя вариант вступления страны в НАТО по «немецкому сценарию», заявил, что это «необходимо решать народу», а «изменение территорий является преступлением и изменой Конституции, гарант которой — президент».