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13:24, 7 октября 2024Россия

В Крыму кандидат в депутаты подрался с ветераном СВО и отправил его в больницу

В Ялте кандидат в депутаты избил ветерана СВО, мужчина в больнице

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

В Крыму кандидат в депутаты подрался с ветераном специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Причиной драки стал спор из-за парковочного места, отмечает канал. Якобы претендующий стать народным избранником мужчина перекрывает дорогу пешеходам, на что обратил внимание ветеран.

Участник спецоперации попал в больницу после встречи с соседом и его отцом на центральной площади Ялты. После заданного ему вопроса кандидат в депутаты, который занимался единоборствами, одним ударом сбил бойца с ног.

Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали перелом свода и основания черепа, перелом челюсти, ушиб мозга легкой степени. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутии избили другого ветерана СВО, который вернулся из зоны боевых действий инвалидом — мужчина потерял руку. Расследованием заинтересовался глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, который распорядился докладывать ему о всех проводимых мероприятиях.

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      Алан Босиков
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