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13:49, 7 октября 2024Мир

В посольстве рассказали о ситуации с задержанными в Чаде гражданами России

Посольство РФ: ситуация с задержанными в Чаде россиянами остается без изменений

Фото: Luc Gnago / Reuters

Ситуация с задержанными в Чаде гражданами России, среди которых социолог Максим Шугалей, остается без изменений. Об этом заявила пресс-атташе российского посольства Юлия Гнездилова, сообщает РИА Новости.

«Пока ситуация без изменений», — сказала она.

Ранее коллеги российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана заявили, что с 19 сентября они удерживаются в аэропорту Нджамены, столицы Республики Чад без объявления обвинений и без объявления причин. Последний раз ученые выходили на связь около 15:00 по московскому времени 19 сентября: Шугалей сообщил, что его не пропустили через границу.

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      Семен Александров
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