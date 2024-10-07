TNI: освобождение Угледара стало серьезным поражением для Украины

Потеря города Угледара в Донецкой народной республике (ДНР) стала тяжелым поражением для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в статье для американского издания The National Interest (TNI) заявил ветеран армии Греции Ставрос Алтамазоглу.

«Российские войска захватили стратегически важный город Угледар в Донбассе, что стало серьезным поражением для украинских военных. После более чем двухлетних боев за город украинские войска отступили, чтобы избежать окружения», — написал он.

Алтамазоглу отметил, что Угледар был ключевой позицией для обороны ВСУ, поскольку город находился на возвышенности. Он подчеркнул, что армия России может использовать освобожденный город для совершения «оперативного прорыва на более обширной территории».

Ранее подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что Украина потеряет Селидово по сценарию, аналогичному угледарскому. «ВСУ возьмут в клещи в Селидово, где они не смогут поддерживать войска, которые у них там есть, и они потеряют их всех, как это было в Угледаре», — подчеркнул военный.