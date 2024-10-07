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17:18, 7 октября 2024Мир

В США в три раза выросло число антисемитских инцидентов

В США в три раза выросло число антисемитских инцидентов из-за конфликта в Газе

Фото: Stephani Spindel / Reuters

В США после начала конфликта в секторе Газа число антисемитских инцидентов выросло в три раза. Такие данные приводит в своем докладе американская еврейская неправительственная организация «Антидиффамационная лига» (ADL).

Отмечается, что с 7 октября 2023 года по 24 сентября 2024 года в США произошло более десяти тысяч случаев антисемитской направленности. Восемь тысяч из них были связаны с оскорблениями или угрозами в устном или письменном виде в адрес американских евреев, около двух тысяч — с вандализмом. Также было зарегестрировано 150 случаев прямой физической агрессии.

В докладе также указано, что число антисемитских инцидентов, произошедших в США с момента нападения радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль, стало самым большим за все время сбора ADL таких данных — с 1979 года.

Ранее об увеличении числа случаев проявления антисемитизма сообщили в МВД Германии. В ведомстве рассказали, что с октября прошлого года, когда Израиль подвергся нападению со стороны ХАМАС, был зафиксирован двукратный рост преступлений на почве антисемитизма — более 3,2 тысячи. Отмечалось, что до атаки на еврейское государство их число составляло около 1,6 тысячи.

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      Виктория Кондратьева
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