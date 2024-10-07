В США заявили о неспособности ВСУ удержать фронт в нынешних границах

Дэвис: ВСУ не смогут удержать фронт в его нынешних границах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бесповоротно проигрывают в боевых действиях и не смогут даже удержать фронт в его нынешних границах. Об этом заявил отставной американский офицер Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно», — подчеркнул Дэвис.

Отставной офицер ВС США отметил, что баланс сил на земле решительно на стороне России, и эта тенденция сохранится. По его мнению, вопрос в том, какой путь выберет Москва. Это может быть либо постепенное уничтожение украинских войск, либо стремительный прорыв по всей линии фронта.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор похвалил тактику президента России Владимира Путина на Украине. По его мнению, сдержанная тактика Москвы отлично сработала и позволила России добиться успехов на поле боя.