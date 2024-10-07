Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:05, 7 октября 2024Мир

В США заявили о неспособности ВСУ удержать фронт в нынешних границах

Дэвис: ВСУ не смогут удержать фронт в его нынешних границах

Фото: Ukrainian Armed Forces / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) бесповоротно проигрывают в боевых действиях и не смогут даже удержать фронт в его нынешних границах. Об этом заявил отставной американский офицер Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

«Для Украины пути к победе нет. Теперь Киев даже не сможет сохранить нынешние линии фронта. Это бесповоротно», — подчеркнул Дэвис.

Отставной офицер ВС США отметил, что баланс сил на земле решительно на стороне России, и эта тенденция сохранится. По его мнению, вопрос в том, какой путь выберет Москва. Это может быть либо постепенное уничтожение украинских войск, либо стремительный прорыв по всей линии фронта.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор похвалил тактику президента России Владимира Путина на Украине. По его мнению, сдержанная тактика Москвы отлично сработала и позволила России добиться успехов на поле боя.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      «Это средневековые подходы». Кадыров раскритиковал ужесточение миграционной политики в России

      Дорогу из России в Грузию снова открыли

      В МИД России призвали США «не играть с огнем»

      Соседи подожгли женщину за колдовство

      В Турции гиды-мошенники водили туристов по выдуманным достопримечательностям

      Названы районы Москвы с самым подорожавшим жильем

      В Одессе прогремел взрыв

      Стоимость золота в резервах России установила рекорд

      Трех человек без признаков жизни нашли в жилом доме в российском регионе

      Политолог заявил о 50 воюющих против России странах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше