Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает военнослужащих на произвол судьбы. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Новак, передает Минобороны России.
Он отметил, что речь идет о бойцах, которые впервые выполняли боевую задачу. По словам Новака, их обманули и бросили на передовой. «Людей на мясо, настолько бездарное управление», — пожаловался он.
Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал о жестоком отношении командования к личному составу. Он поделился, что к военным относятся «как к мясу». Пленный также признался, что перед отправлением на передовую он не проходил никакой подготовки на полигоне.