В ВСУ рассказали о жестоком отношении командиров к бойцам на передовой

Украинский пленный Новак: командование ВСУ бросает бойцов на произвол судьбы

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает военнослужащих на произвол судьбы. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Новак, передает Минобороны России.

Он отметил, что речь идет о бойцах, которые впервые выполняли боевую задачу. По словам Новака, их обманули и бросили на передовой. «Людей на мясо, настолько бездарное управление», — пожаловался он.

Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал о жестоком отношении командования к личному составу. Он поделился, что к военным относятся «как к мясу». Пленный также признался, что перед отправлением на передовую он не проходил никакой подготовки на полигоне.