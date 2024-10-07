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22:26, 7 октября 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали о жестоком отношении командиров к бойцам на передовой

Украинский пленный Новак: командование ВСУ бросает бойцов на произвол судьбы

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросает военнослужащих на произвол судьбы. Об этом рассказал украинский военнопленный Александр Новак, передает Минобороны России.

Он отметил, что речь идет о бойцах, которые впервые выполняли боевую задачу. По словам Новака, их обманули и бросили на передовой. «Людей на мясо, настолько бездарное управление», — пожаловался он.

Ранее другой пленный солдат ВСУ рассказал о жестоком отношении командования к личному составу. Он поделился, что к военным относятся «как к мясу». Пленный также признался, что перед отправлением на передовую он не проходил никакой подготовки на полигоне.

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      Марина Совина
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