В Якутии пытаются поймать растерзавшего охотника медведя

В прокуратуре рассказали о нападении медведя на охотника в Якутии

В Усть-Майском районе медведь растерзал 56-летнего охотника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратури Якутии.

Трагедия произошла в местности «Эльбех» в 45 километрах от села Эжанцы. Установление обстоятельств произошедшего находится на контроле ведомства.

Потерпевший — охотник, уточняет РИА Новости со ссылкой на службу министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства. Для поимки животного сформировали бригаду. Отмечается, что пострадавшего нашли в охотничьей избушке. Медведь залез к нему ночью через окно.

Ранее в Магаданской области суд приговорил двух работников рудника, взорвавших медведя, к шести и пяти годам лишения свободы условно.