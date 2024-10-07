Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:57, 7 октября 2024Россия

ВСУ попытались совершить террористическую атаку в российском регионе

Минобороны: ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить террористическую атаку в российском приграничном регионе. О попытке атаки на Белгородскую область сообщили в Минобороны.

«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

По данным ведомства, атаку ВСУ пытались осуществить c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Сообщается, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский дрон.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября ВСУ пытались ударить по пяти регионам России с помощью 21 беспилотника, 12 из которых сбили над Крымом.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Разгорается все сильнее». На нефтебазе в Крыму произошел мощный пожар. В Феодосии идет эвакуация жителей

      Россиянка забрала годовалого ребенка из дома и исчезла

      43-летняя Алессандра Амбросио похвасталась фигурой в купальнике на пляже

      Пленный солдат ВСУ рассказал о положении украинской армии

      Инвалид Великой Отечественной войны рассказала о называющем ее «русской свиньей» внуке

      Украина выпустила по российскому региону ракету и БПЛА самолетного типа

      Мишустин оценил обстановку в приграничных регионах России

      Регулятор одобрил запуск АМС Hera на Falcon 9

      Собянин поздравил Путина с днем рождения

      Пропавшая 50 лет назад женщина оказалась жертвой маньяка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше