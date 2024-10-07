ВСУ попытались совершить террористическую атаку в российском регионе

Минобороны: ВСУ пытались атаковать Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались совершить террористическую атаку в российском приграничном регионе. О попытке атаки на Белгородскую область сообщили в Минобороны.

«Около 09:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — проинформировали в ведомстве.

По данным ведомства, атаку ВСУ пытались осуществить c применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа. Сообщается, что российская система противовоздушной обороны уничтожила украинский дрон.

Ранее сообщалось, что в ночь на 7 октября ВСУ пытались ударить по пяти регионам России с помощью 21 беспилотника, 12 из которых сбили над Крымом.

