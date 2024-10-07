Желавшую впечатлить детей россиянку осудили за незаконное ношение полицейской формы

В Петербурге суд оштрафовал инспектора за незаконное ношение полицейской формы

В Петербурге суд оштрафовал старшего инспектора в отделе по вопросам миграции за незаконное ношение полицейской формы. Об этом «Ленте.ру» сообщила объединенная пресс-служба судов города.

Женщина должна выплатить тысячу рублей. У нее также конфисковали форму, знаки различия и символику государственных правоохранительных органов. Осужденную признали виновной по статье 17.12 КоАП РФ («Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой правоохранительных органов»).

6 июня женщина пришла на работу в форме сотрудника полиции, им не являясь. Она надела рубашки голубого цвета с погонами майора полиции. В суде женщина рассказала, что купила форму в интернете, чтобы пойти в школу к ребенку и впечатлить там детей. После этого она не переоделась и пришла так на работу.

Ранее полиция задержала 33-летнего тиктокера из Белгородской области, который кукарекал на камеру в полицейской форме, чтобы получить донаты.

