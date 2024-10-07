Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

МО заявило об угрозах ВСУ обстрелять жителей Угледара за отказ покинуть город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве добавили, что военные ВСУ также позволяли себе совершать угрозы обстрелять за отказ покинуть город.

«Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу», — заявило МО.

Местные жители добавили, что украинские военные также учинили в Угледаре беспорядки. «Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли — все. Едут и улыбаются», - рассказала одна из местных жительниц.

3 октября российские военные заняли Угледар в ДНР. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».