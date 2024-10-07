Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
В ведомстве добавили, что военные ВСУ также позволяли себе совершать угрозы обстрелять за отказ покинуть город.
«Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу», — заявило МО.
Местные жители добавили, что украинские военные также учинили в Угледаре беспорядки. «Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли — все. Едут и улыбаются», - рассказала одна из местных жительниц.
3 октября российские военные заняли Угледар в ДНР. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».