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05:23, 7 октября 2024Бывший СССР

Жители Угледара рассказали об угрозах ВСУ за отказ покинуть город

МО заявило об угрозах ВСУ обстрелять жителей Угледара за отказ покинуть город

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно обстреливали жилые дома, школу и больницу в Угледаре в Донецкой народной республике (ДНР), чтобы заставить население выехать из города на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В ведомстве добавили, что военные ВСУ также позволяли себе совершать угрозы обстрелять за отказ покинуть город.

«Националисты пытались буквально выбить людей из города, планомерно обстреливая дома, в которых прятались мирные жители, школу, больницу», — заявило МО.

Местные жители добавили, что украинские военные также учинили в Угледаре беспорядки. «Вот здесь на пикапе груженые ехали: диваны, велосипеды детские, холодильники, кастрюли — все. Едут и улыбаются», - рассказала одна из местных жительниц.

3 октября российские военные заняли Угледар в ДНР. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток».

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      Марина Совина
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