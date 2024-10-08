Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:02, 8 октября 2024Силовые структуры

Администратор российского алкомаркета присвоил 200 бутылок и попал под суд

В Москве администратор алкомаркета присвоил 200 бутылок на три миллиона рублей

Кадр: Telegram-канал МВД МЕДИА

В Москве 35-летний администратор одного из столичных алкомаркетов присвоил 200 бутылок спиртного на общую сумму около трех миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, с ноября 2023 года по март 2024 года мужчина продавал дорогостоящий алкоголь своему знакомому для того, чтобы создать видимость повышения товарооборота и показателей объемов продаж. Он хотел получить за хорошие показатели денежные премии. Для этого фигурант формировал товарные и электронные чеки о якобы продаже дорогостоящего алкоголя, при этом полученные от знакомого за алкоголь деньги администратор в кассу магазина не вносил. Ему удалось присвоить 200 бутылок на три миллиона рублей.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В данный момент расследование завершено. Все материалы переданы в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержан 29-летний мужчина, который за 10 минут ограбил два алкомаркета.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией. В чем причина?

      Мужчина нашел угнанный автомобиль и обнаружил в нем урну с прахом младенца

      Болевший раком известный телеведущий упал с лестницы и не выжил

      Суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей

      Российский турист приготовил еду на походной горелке и разнес полквартиры

      В обстреливаемом российском регионе эвакуируют жителей двух населенных пунктов

      Дикие лоси пообедали на камеру в российском регионе

      Врач указал на провоцирующие артроз факторы

      Один из крупнейших производителей яиц предупредил о росте цен

      42-летняя звезда «Ворониных» похвасталась фигурой в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше