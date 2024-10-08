Администратор российского алкомаркета присвоил 200 бутылок и попал под суд

В Москве администратор алкомаркета присвоил 200 бутылок на три миллиона рублей

В Москве 35-летний администратор одного из столичных алкомаркетов присвоил 200 бутылок спиртного на общую сумму около трех миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранителей, с ноября 2023 года по март 2024 года мужчина продавал дорогостоящий алкоголь своему знакомому для того, чтобы создать видимость повышения товарооборота и показателей объемов продаж. Он хотел получить за хорошие показатели денежные премии. Для этого фигурант формировал товарные и электронные чеки о якобы продаже дорогостоящего алкоголя, при этом полученные от знакомого за алкоголь деньги администратор в кассу магазина не вносил. Ему удалось присвоить 200 бутылок на три миллиона рублей.

В отношении него было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). В данный момент расследование завершено. Все материалы переданы в суд. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сообщалось, что в Калининграде задержан 29-летний мужчина, который за 10 минут ограбил два алкомаркета.

