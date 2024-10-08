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17:41, 8 октября 2024Культура

Аль Пачино рассказал о расставании с матерью сына

84-летний Аль Пачино заявил, что расстался с родившей ему сына Нур Альфаллой

Фото: Gotham / GC Images

Легендарный актер Аль Пачино подтвердил расставание с молодой возлюбленной. Об этом артист заявил в интервью изданию People.

84-летняя звезда «Крестного отца» признался, что сейчас не состоит в любовных отношениях с 30-летней Нур Альфаллой, которая родила ему сына Романа в 2023 году. Информацию подтвердил один из представителе Пачино.

«Аль и Нур — очень хорошие друзья, они дружат уже много лет, а также воспитывают своего общего сына Романа», — рассказал инсайдер.

Сама девушка никак не комментировала отношения с Аль Пачино.

Ранее стало известно, что культовый актер нарушил многолетнюю традицию церемонии вручения премии «Оскар».

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      Андрей Шеньшаков
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