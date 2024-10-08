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17:36, 8 октября 2024Наука и техника

Балтфлот получил новый пожарный катер

МО: пожарный катер ПЖК-1162 приняли в состав Балтфлота

Фото: Минобороны России

Балтийский флот России получил новый пожарный катер ПЖК-1162. Судно построили специалисты предприятия «Гранд» в Санкт-Петербурге, сообщили в Минобороны (МО) России.

«Накануне в Ломоносове состоялась торжественная церемония приема в состав аварийно-спасательного отряда Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота головного противопожарного катера ПЖК-1162 проекта 14175П», — говорится в сообщении.

Катер был заложен 10 ноября 2021 года, а в 16 августа 2023 года ПЖК-1162 спустили на воду. В сентябре 2024-го, после завершения заводских и ходовых испытаний, представители Минобороны подписали приемный акт на катер.

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13 августа 2024

Катера проекта 14157П предназначены для тушения пожаров на кораблях, судах и береговых объектах. Сейчас предприятие «Гранд» достраивает и проводит швартовые испытания второго судна проекта 14157П.

В сентябре стало известно, что российские военные катера получат обновленные боевые модули «Нарвал» с пулеметами. Модернизированное изделие отличается улучшенной защитой и новым прицелом.

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      Даниил Иринин
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