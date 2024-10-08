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17:34, 8 октября 2024Россия

Беспилотник самолетного типа сбили в небе над российским регионом

Курский глава Смирнов: в небе над регионом уничтожен БПЛА самолетного типа

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа сбили в небе над Курской областью. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Алексей Смирнов.

Как сообщил губернатор, беспилотник был уничтожен системой противовоздушной обороны. «Спасибо бойцам ПВО и защитникам границы!» — обратился к военным чиновник.

Перед этим в регионе несколько раз объявляли сигнал ракетной опасности, жителей призывали укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами.

Также в ночь на 8 октября Вооруженные силы Украины пытались ударить по России с помощью 16 БПЛА. 14 дронов сбили над Белгородской областью, 2 — над Черным морем.

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      Марк Леонов
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