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14:37, 8 октября 2024Россия

Боксер из Чечни насмерть сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места

Ngs24: боксер из Чечни на BMW насмерть сбил школьницу в Норильске

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Боксер из чеченского города Грозный за рулем BMW в Норильске насмерть сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места. Об этом стало известно порталу Ngs24.

По сведениям издания, девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу, когда 25-летний водитель не заметил ее. Мужчину уже арестовали.

До этого спортсмена лишили водительских прав за отказ от медосвидетельствования.

Очевидцы рассказали Ngs24, что сразу после аварии чеченец скрутил номера со своей машины. Это подтверждает и фотография с места инцидента, опубликованная красноярскими следователями.

Ранее сообщалось, что в городе Волжский Волгоградской области автомобиль сбил двух школьниц. Несовершеннолетних россиянок доставили в больницу.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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