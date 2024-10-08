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07:51, 8 октября 2024Силовые структуры

Бывшему главе департамента Минобороны Куракину запросили 17 лет колонии

Прокуратура просит 17 лет колонии бывшему главе департамента Минобороны Куракину

Фото: Christian GAFENESCH / Unsplash

Прокуратура просит 17 лет колонии строгого режима бывшему главе департамента Минобороны Дмитрию Куракину. Об этом сообщает РБК.

Он обвиняется в организации незаконной масштабной вырубки леса на территории воинских частей, который затем продавался в Китай. Общий ущерб превысил четыре миллиарда рублей. Криминальная схема, придуманная Куракиным, использовалась в Западном военном округе с 2014 года.

Куракину инкриминируют статьи 290 («Получение взятки»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 223 («Незаконное изготовление оружия») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Также по делу проходят двое его сообщников — первый заместитель Владислав Холодков и руководитель компании «Оборонспецресурс» Максим Ан, их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Прокуратура просит для них по 14 лет колонии строгого режима и штраф 369 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что задержанного ФСБ замглавы правительства Подмосковья отправили в СИЗО.

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      Артем Соколов
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