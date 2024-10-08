Бывшему главе департамента Минобороны Куракину запросили 17 лет колонии

Прокуратура просит 17 лет колонии бывшему главе департамента Минобороны Куракину

Прокуратура просит 17 лет колонии строгого режима бывшему главе департамента Минобороны Дмитрию Куракину. Об этом сообщает РБК.

Он обвиняется в организации незаконной масштабной вырубки леса на территории воинских частей, который затем продавался в Китай. Общий ущерб превысил четыре миллиарда рублей. Криминальная схема, придуманная Куракиным, использовалась в Западном военном округе с 2014 года.

Куракину инкриминируют статьи 290 («Получение взятки»), 285 («Злоупотребление должностными полномочиями»), 223 («Незаконное изготовление оружия») и 222 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

Также по делу проходят двое его сообщников — первый заместитель Владислав Холодков и руководитель компании «Оборонспецресурс» Максим Ан, их подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Прокуратура просит для них по 14 лет колонии строгого режима и штраф 369 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что задержанного ФСБ замглавы правительства Подмосковья отправили в СИЗО.