Бывшие силовики отказались признать вину в расправе над сбитой на дороге школьницей

В Новосибирске начался судебный процесс над бывшими силовиками Максимом Кудрявцевым и Евгением Бартоломеем, которых обвиняют в расправе над 15-летней девочкой, сбитой ими на дороге в марте 2010 года. Об этом сообщает ТАСС.
На судебном заседании они отказались признать вину. Им вменяют превышение служебных полномочий, похищение и расправу. Кудрявцеву также предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии опьянения.
По версии следствия, в марте 2010 года сотрудники отдела внутренних дел по Усть-Таркскому району Новосибирской области, ехавшие в машине, сбили на дороге школьницу. Пытаясь скрыть преступление, силовики похитили ее, расправились и спрятали тело.
Подсудимые находятся под стражей.
3 октября сообщалось, что в Смоленске задержали членов организованной группы, обвиняемых в расправе над милиционером и его братом, совершенной 21 год назад.