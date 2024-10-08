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10:12, 8 октября 2024Силовые структуры

Бывшие силовики отказались признать вину в расправе над сбитой на дороге школьницей

В Новосибирске экс-силовики не признали вину в убийстве сбитой на дороге девочки

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Новосибирске начался судебный процесс над бывшими силовиками Максимом Кудрявцевым и Евгением Бартоломеем, которых обвиняют в расправе над 15-летней девочкой, сбитой ими на дороге в марте 2010 года. Об этом сообщает ТАСС.

На судебном заседании они отказались признать вину. Им вменяют превышение служебных полномочий, похищение и расправу. Кудрявцеву также предъявили обвинение в управлении автомобилем в состоянии опьянения.

По версии следствия, в марте 2010 года сотрудники отдела внутренних дел по Усть-Таркскому району Новосибирской области, ехавшие в машине, сбили на дороге школьницу. Пытаясь скрыть преступление, силовики похитили ее, расправились и спрятали тело.

Подсудимые находятся под стражей.

3 октября сообщалось, что в Смоленске задержали членов организованной группы, обвиняемых в расправе над милиционером и его братом, совершенной 21 год назад.

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      Любовь Ширижик
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