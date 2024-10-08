Чемпионка России по ледолазанию умерла в 35 лет от укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в 35 лет от укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. Об этом сообщается на странице российской Федерации альпинизма в соцсети «ВКонтакте».

В организации заявили, что спортсменка скончалась после того, как ее укусил зараженный энцефалитом клещ на даче в июне. Власову срочно госпитализировали. Отмечается, что она провела три месяца в реанимации в коме, однако медикам не удалось ее спасти.

Власова стала чемпионкой России в феврале 2024 года. У спортсменки остались муж и 12-летняя дочь.

