Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:27, 8 октября 2024Силовые структуры

Четверо заставивших мигранта лаять в лесу подростков отправились в колонию

В Челябинской области четверо подростков получили сроки за похищение мигранта

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

Городской суд в Копейске Челябинской области приговорил к срокам в колонии четверых подростков, которые похитили мигранта, вывезли его в лес и издевались над ним. Об этом сообщает Ura.Ru.

Как установил суд, преступление произошло осенью 2023 года. Подростки похитили мужчину, вывезли его в лес, привязали к дереву, раздели, угрожали пистолетом и заставляли лаять. Все происходящее злоумышленники снимали на видео, а затем опубликовали его в соцсетях. Под видеозаписью они написали, что пострадавший якобы похитил двух 15-летних девушек, а одну из них изнасиловал, и таким образом молодые люди решили его наказать.

По данным 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, похищение девушек и изнасилование не подтвердились. Наоборот, оперативникам удалось доказать, что все произошедшее — провокация самих подростков. Они писали пострадавшему с фейкового аккаунта под видом девушки. Потерпевший — уроженец Таджикистана — пришел на встречу с девушкой, где его поджидали фигуранты. Они затолкали мужчину в машину и вывезли в лес.

В зависимости от степени участия в преступлении и квалификации действий каждый из них получил от шести до девяти лет лишения свободы. Один будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные трое — в колонии общего режима. Также со всех четверых в пользу потерпевшего взыскали более миллиона рублей в качестве компенсации материального и морального ущерба.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержаны двое молодых людей, которые поссорились с таксистом и ударили его ножом в шею.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Габай
      Обсудить
      Последние новости

      Три страны отказались от правового сотрудничества с Россией. В чем причина?

      Мужчина нашел угнанный автомобиль и обнаружил в нем урну с прахом младенца

      Болевший раком известный телеведущий упал с лестницы и не выжил

      Суд арестовал адвоката Шапиро по обвинению в мошенничестве на 110 миллионов рублей

      Российский турист приготовил еду на походной горелке и разнес полквартиры

      В обстреливаемом российском регионе эвакуируют жителей двух населенных пунктов

      Дикие лоси пообедали на камеру в российском регионе

      Врач указал на провоцирующие артроз факторы

      Один из крупнейших производителей яиц предупредил о росте цен

      42-летняя звезда «Ворониных» похвасталась фигурой в купальнике

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше