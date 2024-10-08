Четверо заставивших мигранта лаять в лесу подростков отправились в колонию

В Челябинской области четверо подростков получили сроки за похищение мигранта

Городской суд в Копейске Челябинской области приговорил к срокам в колонии четверых подростков, которые похитили мигранта, вывезли его в лес и издевались над ним. Об этом сообщает Ura.Ru.

Как установил суд, преступление произошло осенью 2023 года. Подростки похитили мужчину, вывезли его в лес, привязали к дереву, раздели, угрожали пистолетом и заставляли лаять. Все происходящее злоумышленники снимали на видео, а затем опубликовали его в соцсетях. Под видеозаписью они написали, что пострадавший якобы похитил двух 15-летних девушек, а одну из них изнасиловал, и таким образом молодые люди решили его наказать.

По данным 74.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, похищение девушек и изнасилование не подтвердились. Наоборот, оперативникам удалось доказать, что все произошедшее — провокация самих подростков. Они писали пострадавшему с фейкового аккаунта под видом девушки. Потерпевший — уроженец Таджикистана — пришел на встречу с девушкой, где его поджидали фигуранты. Они затолкали мужчину в машину и вывезли в лес.

В зависимости от степени участия в преступлении и квалификации действий каждый из них получил от шести до девяти лет лишения свободы. Один будет отбывать наказание в колонии строгого режима, остальные трое — в колонии общего режима. Также со всех четверых в пользу потерпевшего взыскали более миллиона рублей в качестве компенсации материального и морального ущерба.

Ранее сообщалось, что в подмосковной Балашихе задержаны двое молодых людей, которые поссорились с таксистом и ударили его ножом в шею.

