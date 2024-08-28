Российский таксист получил удар ножом в шею после ссоры с пассажирами

В Подмосковье задержали двух мужчин, которые ударили таксиста ножом в шею

В подмосковной Балашихе задержаны двое молодых людей, которые поссорились с таксистом и ударили его ножом в шею. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

По данным следствия, пострадавшего с проникающей раной шеи обнаружили в ночь с 23 на 24 августа в автомобиле такси, припаркованном на проезжей части Советской улицы. Его госпитализировали. Он успел сообщить о том, что на него напали двое пассажиров, а потом потерял сознание. Сейчас он находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Злоумышленников удалось отследить по камерам видеонаблюдения и задержать. Ими оказались 19-летний житель Самары и 23-летний житель Брянска. В ближайшее время следствие предъявит им обвинение. Оперативники установили, что молодые люди вызвали такси в Москве и доехали до Балашихи. По приезду они поссорились с водителем такси из-за оплаты поездки. В результате один из пассажиров передал нож другому и тот ударил им потерпевшего по голове и шеи. Расправиться с таксистом они не смогли из-за того, что он оказал им сопротивление и выбил нож из рук нападавшего. После этого молодые люди скрылись.

По факту нападения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Ранее сообщалось, что в Москве таксист-мигрант напал на пассажирку после одной просьбы — не смотреть за рулем видео с телефона.