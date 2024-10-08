В Госдуме словами «ну как так-то?» отреагировали на историю с раненым бойцом СВО

Депутат Госдумы Иванов: с карты раненого бойца СВО списали почти миллион рублей

Почти миллион рублей списали с карты раненого бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сестра бойца рассказала депутату Госдумы Максиму Иванову, который написал о случившемся с военнослужащим в Telegram.

Родственница солдата рассказала, что карту бойца смогли заблокировать только через неделю. За это время с банковского счета списали несколько сотен тысяч рублей, еще часть денег неизвестные потратили в одном из алкомаркетов.

Сестра военнослужащего обвинила правоохранителей в бездействии. «Ну как так-то?» — задался вопросом парламентарий и пообещал, что виновный понесет наказание.

Ранее в Луганске девушка другого бойца СВО обокрала его на 2,7 миллиона рублей. Деньги она потратила вместе с другим мужчиной. Узнавший об этом солдат написал заявление в полицию.