Десятки миллионов человек призвали воздержаться от секса из-за опасной болезни

Население Ганы призвали воздержаться от поцелуев из-за оспы обезьян

Служба здравоохранения Ганы призвала население страны воздержаться от поцелуев и секса из-за вспышки оспы обезьян. Об этом сообщает Modern Ghana.

Организация выступила с таким заявлением после того, как еще один случай заболевания опасной болезнью был зафиксирован в Северо-Западной области страны. Всего в Гане, население которой составляет 33 миллиона человек, зарегистрирована 230 случаев заражения в десятках округов.

По данным службы здравоохранения, болезнь может передаваться через тесный телесный контакт. «Поэтому рекомендуется избегать поцелуев и секса, подразумевающих телесный контакт, с людьми, у которых подозревают наличие оспы», — заявил директор организации Франклин Асиеду-Бекое.

Граждан также призвали быть бдительными, принимать профилактические меры и обращаться к врачу при малейшем подозрении на заражение.

Оспа обезьян — инфекционное заболевание людей и животных, характеризующееся высокой температурой, общей интоксикацией организма и появлением на коже характерных высыпаний в виде небольших шишек. Летальность болезни составляет до 10 процентов у не прививавшихся пациентов. При этом инфекция может вызвать тяжелые осложнения, включая энцефалит и сепсис.

Ранее исследование вспышки оспы обезьян, начавшейся в Ирландии в 2022 году, выявило мужчину, который активно распространял инфекцию. Он успел переспать с 75 людьми за 21 день и заразил их всех.