Дипломат Жданова: западные делегации в Вене стали гораздо реже призывать к миру

Официальные призывы к миру со стороны делегаций стран Запада в Вене становятся все реже. Соответствующую оценку в интервью РИА Новости дала исполняющая обязанности главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.

«Со стороны западных делегаций "в микрофон" становится все меньше призывов к миру. Напротив, англосаксы и есовцы пользуются любой возможностью, чтобы заявить о продолжении военной поддержки киевского режима», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что в этом плане сильнее всего выделились представители Великобритании, которые почти что «хвалят террористические налеты» украинских беспилотников на российскую территорию. Жданова добавила, что «натовско-есовский конгломерат» фактически подтвердил свой курс на эскалацию украинского конфликта.

Ранее Юлия Жданова заявила, что в «плане победы» Владимира Зеленского нет ничего от политико-дипломатического урегулирования. «По сути, это — ультиматум, который не предполагает участия в переговорном процессе России», — сказала она.