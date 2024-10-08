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05:07, 8 октября 2024Мир

Дипломат одним словом охарактеризовала «план победы» Зеленского

Дипломат Жданова заявила, что план победы Зеленского является ультиматумом

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

В «плане победы» Владимира Зеленского нет ничего от политико-дипломатического урегулирования. Об этом в интервью РИА Новости сообщила исполняющая обязанности руководителя делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, охарактеризовав данный план как ультиматум.

Жданова указала, что план Зеленского выстраивается вокруг трех ключевых элементов: дальнейшее сближение Украины с Североатлантическим альянсом, продолжение военной «накачки» марионеточного режима, а также усиление санкций в отношении РФ.

«По сути, это — ультиматум, который не предполагает участия в переговорном процессе России», — заявила дипломат.

Ранее Жданова рассказала, что российские компетентные органы составляют поименные списки иностранных наемников на Украине, принимающих участие в вылазке в Курской области. Она уточнила, что органы держат вопрос участия наемников «на плотном контроле» и фиксируют их преступления.

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      Маргарита Пименова
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