Цены на нефть рухнули

Стоимость нефти Brent упала ниже 77 долларов после недельного ралли

Многодневное ралли на нефтяном рынке, в рамках которого цены на сорт Brent поднимались выше 80 долларов за баррель, развернулось в обратную сторону. Во вторник, 8 октября, декабрьские фьючерсы рухнули почти на пять процентов, опустившись ниже 77 долларов за баррель, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В сентябре нефть дешевела до многолетних минимумов, однако все карты спутало обострение на Ближнем Востоке. Удар Израиля по Ливану, в рамках которого было уничтожено руководство радикального движения «Хезболла», в том числе его лидер Хасан Насралла, привел к беспрецедентному ракетному обстрелу самого Израиля со стороны Ирана.

Тель-Авив пообещал жестко ответить на нападение, однако не уточнил, как и когда. Одним из самых вероятных вариантов эксперты и участники рынка считали разрушение нефтяной инфраструктуры Исламской Республики, что могло создать дефицит нефти в мире.

А в случае, если Тегеран в ответ решит перекрыть Ормузской пролив, который который на рынок попадает большая часть арабской нефти, проблема приняла бы непредсказуемый характер.

На фоне угроз нефть быстро дорожала, но теперь инвесторы начали сомневаться, что ответ Израиля коснется нефтяной инфраструктуры. Против этого, в том числе, выступают США, а время, которое прошло с момента атаки, говорит о том, что Тель-Авив готовит сложную операцию. В результате факторы, действовавшие в сентябре, стали преобладающими.