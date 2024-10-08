Две россиянки напились перед полетом, устроили дебош на трапе и попали на видео

Mash Siberia: пассажирки устроили дебош на рейсе до Санкт-Петербурга

Две российские пассажирки напились и устроили дебош на рейсе в Санкт-Петербург. Инцидент попал на видео, которое публикует Telegram-канал Mash Siberia.

Известно, что рейс должен был вылететь в Северную столицу из Новосибирска, однако на трапе две женщины 36 и 39 лет стали дебоширить. Члены экипажа попытались их успокоить, но безуспешно. Затем на помощь пришли сотрудники полиции, но и им россиянки оказали сопротивление. На кадрах видно, как несколько правоохранителей пытаются посадить дебоширок в машину.

Теперь их обвиняют в хулиганстве и неподчинении требованиям полиции.

Ранее пассажир American Airlines узнал на стойке регистрации, что его билет поддельный, и начал крушить аэропорт. Мужчина разбил молотком стойку регистрации и висящие над ней экраны с данными вылета.

