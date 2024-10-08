Двукратная чемпионка Европы по гребле умерла в возрасте 94 лет

Двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова умерла в возрасте 94 лет

Двукратная чемпионка Европы по гребле Наталья Морозова умерла в возрасте 94 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале Федерации гребного спорта России (ФГСР).

В федерации рассказали, что Морозова была блокадницей и в 14 лет работала наравне со взрослыми в эвакуации в Заполярье. За свой труд она получила медали «За оборону Заполярья» и «За победу над Германией».

ФГСР выразила соболезнования родным и близким Морозовой. «Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — отмечено в сообщении.

Морозова — двукратная чемпионка Европы (1954, 1955) в четверках распашных с рулевым, а также пятикратная чемпионка СССР. Кроме того, она была участницей Всемирных спортивных молодежных игр в Бухаресте в 1953 году.