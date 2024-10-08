Эвакуировавшиеся сотрудники Суджанской больницы остались без зарплат после вторжения ВСУ

Ряд сотрудников больницы в Судже под Курском остались без оклада после эвакуации

Ряд сотрудников больницы в Судже Курской области, эвакуировавшихся из-за вторжения Вооруженных сил Украины в регион, остались без зарплат Об этом сообщает портал «Регнум».

По информации издания, проблемы с выплатами после эвакуации возникли у технического персонала больницы — поваров, уборщиц и сотрудниц регистратуры. По закону работодатель обязан выплатить работникам две трети оклада за вынужденный простой, однако добиться получения денег удалось лишь медицинским работникам больницы.

«Прочий персонал — это не люди? Как жить?! Всю жизнь отдать любимой работе и под старость оказаться на улице без какой-либо помощи?» — задалась вопросом повар суджанской больницы Любовь.

Сколько сотрудников больницы до сих пор не получают выплаты, не уточняется. Губернатор региона Алексей Смирнов 1 октября заявлял, что все сотрудники бюджетных организаций уже получают две трети от оклада за простой.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более двух месяцев. Вечером 10 сентября стало известно о начале масштабного контрнаступления армии России в регионе.