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14:30, 8 октября 2024Силовые структуры

Фигуранта дела о хищении выделенных на военные объекты в Арктике миллионов рублей осудили

В Москве суд приговорил экс-главу Главного управления обустройства войск

Фото: Pravda Komsomolskaya / Globallookpress.com

В Москве суд приговорил к пяти с половиной года колонии общего режима бывшего главу Главного управления обустройства войск Евгения Горбачева. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, фигурант и его сообщники похитили 232 миллиона рублей, которые выделялись на создание объектов Минобороны в Арктике.

Ранее Тимирязевский суд Москвы приговорил к условным срокам двух обвиняемых в хищении 238 миллионов рублей у Строительного управления Московского региона Минобороны Алексея Асташкина и Николая Грачева.

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