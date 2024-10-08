Фигуранта дела о хищении выделенных на военные объекты в Арктике миллионов рублей осудили

В Москве суд приговорил экс-главу Главного управления обустройства войск

В Москве суд приговорил к пяти с половиной года колонии общего режима бывшего главу Главного управления обустройства войск Евгения Горбачева. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчину признали виновным по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). По версии следствия, фигурант и его сообщники похитили 232 миллиона рублей, которые выделялись на создание объектов Минобороны в Арктике.

Ранее Тимирязевский суд Москвы приговорил к условным срокам двух обвиняемых в хищении 238 миллионов рублей у Строительного управления Московского региона Минобороны Алексея Асташкина и Николая Грачева.