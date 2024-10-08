Фитнес-тренер Иванки Трамп раскрыла секрет ее идеальной фигуры

Фитнес-тренер Брокман: Иванка Трамп придерживается пяти базовых упражнений

Фитнес-тренер Сэнди Брокман раскрыла секрет идеальной фигуры дочери бывшего президента США Дональда Трампа Иванки Трамп. Соответствующее интервью приводит Daily Mail.

Спортсменка рассказала, что 42-летняя предпринимательница придерживается пяти базовых упражнений, направленных на развитие силы и повышения тонуса тела. «Упражнения всегда одни и те же. Это становая тяга, приседания со штангой на спине, скручивания, жимы и подтягивания», — объяснила она и уточнила, что с каждым занятием вес снарядов меняется.

Кроме того, Брокман заявила, что в ежедневном рационе Трамп преобладают блюда с высоким содержанием белка. «Я не хочу, чтобы женщины голодали. Я хочу, чтобы в их телах поддерживался высокий уровень белка», — отметила она.

В мае сообщалось, что Иванка Трамп появилась на публике в откровенном наряде и попала в объектив папарацци.