Французский парламент завершил обсуждение импичмента Макрону

BFMTV: лидеры фракций в парламенте Франции отклонили импичмент Макрону

Лидеры фракций в парламенте Франции завершили обсуждение импичмента президенту Пятой республики Эммануэлю Макрону. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на AFP.

«Предложенная "Непокоренной Францией" процедура импичмента Эммануэлю Макрону была отклонена во вторник, 8 октября, на заседании лидеров [фракций] в Национальном собрании (в нижней палате французского парламента — прим. "Ленты.ру")», — передает корреспондент агентства.

Как уточняет газета Le Monde, отставку Макрона отклонила правящая коалиция «Вместе за республику», а также партии «Горизонты» и «Демократическое движение», воздержалась от голосования и лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

При этом глава партии «Непокоренная Франция» Мануэль Бомпард пообещал, что его соратники продолжат добиваться отставки действующего французского лидера. «Мы не сдадимся: мы будем повторно вносить резолюцию до тех пор, пока отставка не будет вновь обсуждена Национальным собранием», — написал он в соцсети Х.

Ранее стало известно, что 15 депутатов в комиссии Национального собрания по юридическим вопросам поддержали импичмент Макрону, против выступили 54 членов комитета.