Генштаб ВСУ назвал направление с нестабильной ситуацией

Генштаб ВСУ: на торецком направлении бои ведутся практически за каждый подъезд

Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ) признал, что ситуация на торецком направлении является напряженной. Об этом сообщила представитель Луганского оперативного командования Анастасия Бобовникова в разговоре с «РБК-Украина».

Она назвала обстановку «самой горячей», отметив, что бои идут в самом Торецке. «Ситуация нестабильная, бои идут буквально за каждый подъезд», — сказала Бобовникова. По ее словам, российские военные продвинулись по улице Центральной в направлении шахты «Центральная».

Ранее в октябре российские войска заняли Угледар в Донецкой народной республике (ДНР), бои за который шли более двух лет. Контроль над городом установили военнослужащие группировки войск «Восток». С успехом военнослужащих поздравил министр обороны Андрей Белоусов.