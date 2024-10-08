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03:48, 8 октября 2024Мир

Харрис отказалась встречаться с Путиным без участия Украины

Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с Путиным без участия Киева

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что не станет проводить двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным по конфликту на Украине без участия Киева. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS.

«Двусторонне без Украины? Нет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Харрис обвинила своего соперника на выборах республиканца Дональда Трампа в желании бросить Украину ради Путина. По ее словам, политик намерен отказаться от помощи Украине, чтобы получить «дружбу и благосклонность» главы России.

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      Марина Совина
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