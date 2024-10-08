Харрис отказалась встречаться с Путиным без участия Украины

Харрис заявила, что не готова к двусторонней встрече с Путиным без участия Киева

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заявила, что не станет проводить двустороннюю встречу с российским лидером Владимиром Путиным по конфликту на Украине без участия Киева. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CBS.

«Двусторонне без Украины? Нет», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Харрис обвинила своего соперника на выборах республиканца Дональда Трампа в желании бросить Украину ради Путина. По ее словам, политик намерен отказаться от помощи Украине, чтобы получить «дружбу и благосклонность» главы России.