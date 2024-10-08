Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:23, 8 октября 2024Ценности

Известная художница снялась с небритыми подмышками для журнала

Художница Анне Имхоф снялась с небритыми подмышками для журнала King Kong

Фото: Jack Pierson / @anne_imhof

Известная немецкая художница Анне Имхоф снялась с небритыми подмышками для журнала King Kong. Пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

46-летняя знаменитость предстала на фото в черном наряде, который включал в себя широкие брюки и облегающий спортивный топ. Также она распустила волосы, сделав укладку с эффектом мокрых прядей, и надела на шею серебристую цепочку с крупными звеньями.

При этом героиня съемки позировала, сидя на полу со скрещенными ногами. В то же время она подняла и согнула руки в локтях, продемонстрировав мускулы и растительность в подмышечных впадинах.

В августе 2023 года известная испанская певица Ригоберта Бандини снялась с небритыми подмышками для журнала Glamour.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине сообщили об отмене второго саммита мира в ноябре

      Кристофер Нолан вмешался в съемки «Джокера» и изменил концовку

      Памела Андерсон рассказала о многолетних проблемах с психикой

      Российские пограничники покинут Армению

      Стало известно о взрывах в Харькове

      Германия забеспокоилась из-за возможного возвращения Трампа

      Сложности Сербии по вступлению в ЕС связали с поддержкой России

      Известная художница снялась с небритыми подмышками для журнала

      Жителей еще одного микрорайона в Феодосии начали эвакуировать из-за пожара на нефтебазе

      Черные риелторы лишили пенсионеров квартир на 240 миллионов рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше